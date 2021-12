La esperada, y polémica, serie de Resident Evil presenta un primer adelanto con un enemigo icónico

Los videojuegos están en su mejor momento. Con la fiebre gamer no es de extrañar que el éxito de algunas licencias explore otros medios de entretenimiento para expandir su legado. Ya hemos podido disfrutar de algunas series basadas en juegos de éxito como League of Legends, The Witcher o Castlevania, pero también nos esperan otros grandes proyectos como es el caso de Resident Evil.

Con más de dos décadas de historia a sus espaldas, Resident Evil ha celebrado este mismo año su 25 cumpleaños. Esto ha sido suficiente motivo para no parar de lanzar nuevo contenido, y aunque durante dos años fueron simples rumores, Netflix confirmó que una serie de acción real estaba por llegar. Ahora, no solo sabemos cuál es el casting que dará vida a una de las sagas más importantes, sino también un teaser de lo que podremos esperar.

La producción se anunció originalmente en 2019, explicando que la serie explorará “el oscuro funcionamiento interno de Umbrella Corporation y el nuevo orden mundial causado por el brote del virus T”. A principios de 2020, Netflix incluyó una descripción oficial de la historia de la serie de acción real, dictando que “El pueblo de Clearfield, MD, ha permanecido durante mucho tiempo a la sombra de tres colosos aparentemente inconexos: la Corporación Umbrella, el clausurado Asilo Greenwood y Washington, D.C. Hoy, veintiséis años después del descubrimiento del Virus T, los secretos que guardan los tres comenzarán a revelarse ante los primeros indicios del brote”.

Es posible que la historia se desarrolle en dos líneas de tiempo completamente diferentes. Por un lado, tendremos a dos hermanas que se mudan a New Racoon City y, por otro, una década mucho más oscura donde solo quedan unos pocos humanos.