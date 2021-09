Géneros: Acción | RPG

Desarrollador: Rebel Act

Plataformas: PC

Textos: Español

Voces: Español

1 jugador

Fecha de lanzamiento: 22 de febrero de 2001

PEGI: +18

Blade: The Edge of Darkness es una de las grandes obras maestras del desarrollo de videojuegos en España. Creado por Rebel Act, el videojuego fue una de las influencias para títulos que se convertirían en clásicos, como por ejemplo Dark Souls. Fantasía oscura, caballeros, amazonas, bárbaros, ruinas, castillos y criaturas sacadas del infierno serían algunas de sus características.

Blade: The Edge of Darkness | Rebel Act

Pero donde realmente Blade: The Edge of Darkness brillaba era en su complejo sistema de combate, haciendo de la aventura todo un desafío. No se quedaba atrás tampoco el apartado técnico, un verdadero portento para la época gracias a su iluminación en tiempo real o desmembramientos. Ahora, gracias a SNEG podremos disfrutar de la remasterización de Blade: The Edge of Darkness en los equipos actuales.