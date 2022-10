Jugador de 'Minecraft' recrea el universo al completo y fascina a toda la comunidad

Hemos perdido la cuenta de las veces que en Neox Games os hemos hablado de la comunidad de ‘Minecraft’ y sus creaciones. Hemos visto recreado Hogwarts, ciudades a tamaño real y por si pensabas que el nivel ya había alcanzado un rango francamente inalcanzable, el youtuber ChrisDaCow viene a demostrar que todavía se pueden hacer creaciones de lo más originales e imponentes.

ChrisDaCow ha recreado en ‘Minecraft’ nada más y nada menos que el universo al completo. Sí, has leído bien. Mientras que otros usuarios optan por ciudades, niveles de videojuegos, el youtuber ha decidido no dar rienda suelta a su imaginación, sino meterse en faena con un proyecto titánico del que ya podemos ver los resultados. El vídeo publicado en Reddit no ha tardado en hacerse viral, incluso más allá del subforo de Reddit.

El vídeo, el cuál ya te adelantamos verás varias veces en bucle debido a su impresionante nivel de detalle, nos ofrece una versión de la galaxia recreada con los característicos cubos de ‘Minecraft’. En él vemos desde el Sistema Solar, los diferentes planetas, agujeros negros, el Sol y toda una variedad y elementos que conforman nuestro universo.

En respuesta a los usuarios, ChrisDaCow ha desvelado algunos detalles referentes a la descomunal construcción de este proyecto. Si te estabas preguntando cuánto tiempo había invertido, el youtuber ha explicado que la elaboración de todo el universo ha requerido un total de 2.500 horas a lo largo de un mes y medio. Otro aspecto que sorprende es que tardaríamos hasta 5 días en caso de que decidamos recorrer algunos de los planetas. ¡Casi nada!

‘Minecraft’ es uno de los juegos más populares de la historia de la industria. Accesible para todas las edades y disfrutable como título de supervivencia, no cabe duda de que la faceta de construcción y en la que la imaginación del usuario es la protagonista se han convertido en una de las partes más importantes del producto. Un título que, si bien sigue gozando de constantes actualizaciones, la propia comunidad se encarga de actualizar con contenido.