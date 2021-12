Metacritic revela una larga lista sobre los mejores estrenos de Nintendo Switch en 2021

Empieza la cuenta atrás para dar carpetazo a un año que ha sido muy bueno para algunas grandes compañías como Nintendo. A pesar de que existen ciertos títulos que continúan siendo todo un éxito en la consola híbrida, a lo largo de 2021 hemos podido disfrutar de un catálogo de estrenos de lo más variado. Por nombrar algunos, el lanzamiento de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente fueron dos de las entregas más esperadas del año. Sin embargo, se quedan muy atrás en una reciente lista publicada por Metacritic.

Metacritic es una de las firmas más reconocidas a la hora de consultar reseñas de videojuegos y otros sectores de entretenimiento, como por ejemplo música, películas, libros o programas de televisión. A través de la plataforma, tanto medios de comunicación internacionales como usuarios, realizan sus análisis, siendo la oportunidad perfecta para encontrar esa opinión que necesitábamos para lanzarnos a jugar un juego.

Quedan muy pocas horas para despedir el año, por lo que la plataforma ha aprovechado el momento para publicar una lista de tres páginas sobre cuáles han sido los mejores estrenos de Nintendo Switch en 2021. En el top 3, se descubren nombres como ‘The House in Fata Morgana’, ‘Tetris Effect: Connected’ y ‘Super Mario 3D World + Bowser’s Fury’. No obstante, vale la pena echar un vistazo a qué títulos aparecen en los 20 primeros puestos.

Lista de los 20 mejores lanzamientos de Nintendo Switch en 2021, según Metacritic

1. The House in Fata Morgana (Puntuado con un 96 sobre 100)

2. Tetris Effect: Connected (Puntuado con un 95 sobre 100)

3. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Puntuado con un 89 sobre 100)

4. Death’s Door (Puntuado con un 89 sobre 100)

5. DUSK (Puntuado con un 88 sobre 100)

6. Fez (Puntuado con un 88 sobre 100)

7. Overcooked! All You Can Eat (Puntuado con un 88 sobre 100)

8. Monster Hunter Rise (Puntuado con un 88 sobre 100)

9. Metroid Dread (Puntuado con un 88 sobre 100)

10. Quake Remastered (Puntuado con un 87 sobre 100)

11. Unpacking (Puntuado con un 87 sobre 100)

12. The Great Ace Attorney Chronicles (Puntuado con un 87 sobre 100)

13. There is no game: Wrong dimension (Puntuado con un 87 sobre 100)

14. Bustafellows (Puntuado con un 86 sobre 100)

15. Overboard! (Puntuado con un 86 sobre 100)

16. Sumire (Puntuado con un 86 sobre 100)

17. Disco Elysium: The Final Cut (Puntuado con un 85 sobre 100)

18. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Puntuado con un 85 sobre 100)

19. Doki Doki Literature Club Plus! (Puntuado con un 85 sobre 100)

20. Shin Megami Tensei V (Puntuado con un 85 sobre 100)

A lo largo de la lista, también encontramos juegos tan interesantes como Loop Hero (84 sobre 100), Knockout City (83 sobre 100), Little Nightmares II (82 sobre 100) o Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise (81 sobre 100), la última expansión de uno de los videojuegos con más éxito de la híbrida de Nintendo.