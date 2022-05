¿Quieres ponerte fuerte al estilo ‘One Piece’? Presentan el primer gimnasio ambientado en la aventura pirata

El manga y el anime no dejan de crecer, ofrecer nuevas oportunidades en lo que respecta a su estilo de dibujo así como las historias que nos cuentan. Sin embargo, si hablamos de una de las licencias que más sorpresas nos han dado desde su llegada, el nombre de ‘One Piece’ es uno de los primeros que acude a nuestra mente. Una licencia que no solo supo cómo crecer, sino que incluso lo ha hecho de muchas formas hasta conseguir un gran hito histórico.

Por supuesto, este crecimiento no se ha producido únicamente en lo que respecta a el manga o el anime, sino a los saltos que la licencia ha podido efectuar fuera del terreno del dibujo. ¿Alguna vez te has esperado que ‘One Piece’ pueda ser la licencia protagonista de un gimnasio? Esta es la inesperada propuesta que se ha presentado y en el que uno de los escenarios presentes en el manga dará forma a la decoración y estilo del gimnasio.

El gimnasio se situará en el barrio de Shibuya y abrirá sus puertas a principios de 2023 bajo el nombre de One Piece Fitness BragMen. De este modo nos encontramos con un gimnasio que adapta su estilo al volumen 13 de ‘One Piece’ y donde las distintas salas del gimnasio estarán inspiradas en ‘One Piece’, manteniendo su temática y forma de que los fans puedan disfrutar de hacer ejercicio con un enfoque único.

No solo eso, sino que además se ha confirmado que los entrenadores presentes en el gimnasio estarán disfrazados con indumentaria de la Marina e incluso una escuela pirata centrada especialmente en los niños. Se trata, por tanto, del lugar perfecto para que los fans de estos piratas del manga y el anime disfruten de una forma totalmente nueva y diferente de la licencia de Eiichiro Oda.