11 años de trabajo en 'Minecraft' para crear la ciudad ficticia más grande

El juego de Mojang tiene muchas razones para mantenerse en el top de los juegos más vendidos y, por supuesto, disfrutados. Se trata de uno de esos juegos que invita a todos los jugadores a dejar volar su imaginación así como a disfrutar de las millones de posibilidades que se ocultan en su interior. Por ello, no es de extrañar que nos encontremos con proyectos capaces de dejarnos sin aliento, como es la perfecta recreación de Bloodborne o incluso la vía láctea vista desde una perspectiva completamente nueva.

Sin embargo, lo que os venimos a presentar hoy es algo completamente nuevo y fascinante. Este proyecto se llama Greenfield, una ciudad ficticia que ha cobrado vida en el mundo de ‘Minecraft’ gracias al duro esfuerzo de un jugador. No, no se trata de una creación breve y hecha a prisas, sino que se trata de un proyecto en el que un grupo de jugadores han puesto grandes esfuerzos, hasta el punto de que han trabajado durante más de 11 años en el proyecto y nos lleva a tener que mirar más de una vez para poder tener constancia de que la imagen no es una fotografía o un simple montaje.

Greenfield, la ciudad ficticia de Minecraft que enamora a los jugadores

En un post compartido en Reddit nos muestran el aeropuerto de la ciudad, un proyecto que ha llevado más de dos años y medio construir a este grupo formado por más de 500 jugadores. Sin embargo, esto no es más que un simple vistazo y pequeña parte de esta ciudad ficticia que cuenta con un trabajo de más de 11 años detrás. Después de todo, nos encontramos ante la ciudad ficticia más grande de todo ‘Minecraft’.

Un vistazo a la foto compartida en Reddit, así como al vídeo del grupo de jugadores que va creando Greenfield en ‘Minecraft’ tenemos un proceso detallado de su creación, así como un vistazo no solo a su aeropuerto, sino también a otros elementos como son los imponentes edificios que se encuentran al fondo del lugar. Estos están perfectamente detallados por fuera, pero debes saber que también llevan su trabajo por dentro, como si realmente algunos habitantes fuesen a tomar la decisión de vivir allí.

Lo más llamativo de esta ciudad es que sus creadores han buscado en todo momento hacer esa mezcla perfecta entre naturaleza y ciudad. En todo momento buscan que se sienta vivo y realista, tratando de encontrar ese punto ideal para los jugadores en el que puedan sentir que, una vez tengan su lugar en la ciudad, disfruten de la experiencia de que se siente como si pudieses vivir en ella y dejar que el mundo siga avanzando.

En cualquier caso, lo que es realmente interesante de este proyecto es comprobar el avance que va teniendo, el como va provocando que haya cada vez más herramientas de creación, recursos y, por supuesto, un equipo que va a más con el paso del tiempo, consiguiendo que el mundo se sienta vivo de formas totalmente únicas.