Crear la base más completa jamás vista en 'Minecraft' ha llevado más de siete mil horas

La comunidad de 'Minecraft' lo ha vuelto a hacer. Si hasta la fecha hemos podido conocer infinidad de construcciones que nos han llevado a recorrer edificios sacados de películas o videojuegos, el ejemplo del que os vamos a hablar hoy es uno de los más impresionantes que se recuerdan.

El canal de YouTube MLGaeming ha mostrado la construcción, una impresionante base que ha llevado la friolera de más de 7,000 horas de juego que se traducen en más de 290 días de duro trabajo.

No hablamos de una base sin más, sino que en ella encontramos también elementos que muy pocas veces hemos visto en otros proyectos de los fans. Desde globos aeroaestáticos, pasando por islas flotantes y un sinfín más de cosas que sin duda son todo un ejemplo a seguir por el fan de este modo de juego.

En el vídeo, MLGaeming muestra paso a paso y a modo de paseo cómo luce la construcción. No es difícil apreciar que cada edificación cuenta con un mimo y cariño fuera de toda duda, por no hablar del conjunto en general. ¿Serías capaz de construir algo similar? Si te ha picado la atención una de las modalidades estrella de 'Minecraft', sólo necesitas algo de imaginación y por supuesto paciencia. En internet no es difícil encontrar todo tipo de tutoriales para crear edificaciones de lo más interesante.