Among Us: Un artista anima las muertes con escenas de famosos animes

Among Us es actualmente el juego más popular entre los influencers y jugadores, especialmente por su divertida propuesta que encaja de forma perfecta para que un vídeo o streaming sea divertido, especialmente si lo juegas con amigos. Aunque el lanzamiento de este título multijugador fue en 2018, lo cierto es que su popularidad le llegó recientemente, especialmente entre los usuarios de Twitch.

La propuesta es muy simple: los jugadores de Among Us son los tripulantes de una nave espacial y, entre ellos, viaja uno o varios asesinos que irán matando al resto sin que se enteren, intentando que no los descubran. Por tanto, en una partida normal suelen producirse varias muertes, aunque ciertamente las animaciones no son demasiado destacadas.

Sin embargo, el artista Landonardo ha querido compartir su visión de cómo deberían ser las muertes en Among Us y, de hecho, ha mezclado su afición por el juego con otro de sus pasatiempos diarios, el anime. Así se verían las animaciones de asesinatos al estilo anime en Among Us, con escenas de las series más conocidas y exitosas de las últimas décadas.

En esta recopilación de animaciones podemos ver la apariencia de las muertes según licencias como Death Note, Dragon Ball, One Piece, Naruto, My Hero Academia y un montón más de series conocidas en todo el mundo. Sin duda la recopilación es muy original y gustará a los fans del manga o anime japonés, que reconocerán perfectamente cada uno de los homenajes.