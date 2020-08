"Roba" 16.000 euros a su madre para donarlos a varias personas en Twitch

Una de las plataformas streaming más conocidas en la actualidad y que poco a poco se ha impuesto a YouTube en lo que a directos de videojuegos se refiere, Twitch, goza de muchas ventajas para los creadores de contenido en streaming. Su sistema de abonos y su sistema de donaciones dejan mucho dinero a los grandes streamers, a veces generando más dinero por las donaciones que por la publicidad de sus vídeos en otras plataformas como YouTube.

No es raro ver un streaming en Twitch y fijarse cómo los usuarios donan de forma constante al creador 1, 2, 5 o 10 euros. Incluso, en algunas ocasiones, se han visto donaciones millonarios en estos canales (por parte de millonarios con mucho dinero y tiempo libre, por lo que parece). Sin embargo, el caso que hoy os traemos es diferente.

Durante un período de dos semanas, un espectador adolescente de Twitch envió la nada despreciable cifra de 19.870 dólares (más de 16.000 euros) repartidos entre varios streamers usando la tarjeta de débito de su madre. Por supuesto, el menor no tenía el permiso para realizar estas donaciones y cuando la madre se enteró comenzó una larga cruzada para recuperar el dinero.

Un largo camino para recuperar su dinero

Twitch | DefconPlay

Después de pelear para que Twitch atendiese su caso, la mujer pudo recuperar gran parte del dinero gastado por el menor, lo que suponían muchos años de ahorro familiar. "Estoy tan aliviada de que me devuelvan el dinero a mi cuenta y de que termine la pesadilla", comentaba la mujer, que decidió permanecer en el anonimato. En la actualidad sólo le quedan unos cientos de dólares por recuperar, pero asegura que no los reclamará al haber recibido la mayor parte de su dinero.

La mujer intentó comunicarse con Amazon, la dueña de Twitch, y hasta escribió una carta personal al director ejecutivo de Twitch, Emmett Shear. Ninguno de estos movimientos dieron resultados, así que recurrió a Xsolla, empresa que tiene un largo historia en este tipo de casos y que algunos padres cuentan en Internet. Algunos de los streamers que recibieron donaciones del menor fueron Ewokttv, Gorb y Tfue.

Para la mujer esta lucha también ha servido como terapia, escuchando a otras personas que en su adolescencia cometieron el mismo error: "Escuché y sentí el dolor de esos niños, ahora adultos, que compartieron sus historias conmigo para que yo no cometiera el mismo error. Los escuché. Me di cuenta de que aunque lo que habían hecho era malo, por perder el dinero no valía la pena perder a mi hijo".