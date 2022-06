Artista dibuja a los Pokémon de primera generación con el aspecto original de sus sprites

'Pokémon' cuenta con toda una legión de fans alrededor del mundo. Además de los videojuegos, millones de usuarios muestran su pasión por el juego de cartas, ya sea compitiendo o bien coleccionando los diseños más exclusivos. Por supuesto también están los seguidores del merchandising, la serie de animación y sin olvidarnos de los videojuegos.

Si algo tienen en común todos ellos es su amor por la primera generación de la franquicia. Y es que con 'Rojo' y 'Azul' Nintendo y Game Freak se metieron en el bolsillo a millones de usuarios que aún a día de hoy siguen pidiendo un remake o nuevo que beba directamente de aquellos diseños de las criaturas y sencillez a la hora de jugar.

A falta de que The Pokémon Company escuche sus palabras, los usuarios siguen mostrando su interés por una primera generación ya de sobra conocida. Este es el caso de Vincenzo Nova, un artista que ha dibujado a las primeras 150 criaturas del videojuego de una manera cuanto menos original.

Para ello no se ha basado en los artes que podemos encontrar en el manual de instrucciones o diferentes carteles promocionales. En absoluto. Vincenzo ha tomado como base nada más y nada menos que el píxel que veíamos en nuestra pantalla de Game Boy ¡pero en la versión beta del videojuego!

Sí, has leído bien. El artista ha cogido el aspecto de los Pokémon pixelado y adaptado ese diseño fuera de la pantalla. El resultado es cuanto menos peculiar si tenemos en cuenta que aquellos píxeles distaban del detalle que podemos encontrar a día de hoy en juegos que utilizan dicho estilo. Por lo que no te extrañe que no logres identificar a cierta criatura por su aspecto y en especial por el diseño con el que Game Freak había concebido a ciertos Pokémon.