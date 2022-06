Estos móviles no serán compatibles con 'Pokémon GO' en su siguiente actualización

Aunque tenga casi seis años a sus espaldas, 'Pokémon GO' sigue haciendo de oro a sus autores. El videojuego de Niantic continúa manteniendo millones de usuarios activos en todo el mundo. Puede que sus cifras se alejen de lo visto en 2016, pero no cabe duda de que 'Pokémon GO' no ha cesado en ofrecer contenido a sus fans.

No obstante y de cara a optimizar el videojuego en el futuro, Niantic ha tenido que cortar lazos con ciertos sistemas operativos y por ende terminales. Dicho lo cual, el estudio ha anunciado a través de su cuenta oficial en Twitter qué móviles dejarán de ser compatibles con 'Pokémon GO' en la próxima actualización.

"Los smartphones con sistema operativo Android 6 de todo el mundo dejarán de ser compatibles con el videojuego a partir de la siguiente actualización. Recomendamos a los entrenadores con dispositivos Android que actualicen su SO para poder continuar jugador sin interrupción"; destacaba el estudio en la red social.

Cómo saber la versión Android de tu móvil

A través de una entrada de blog, Niantic también ha ofrecido una breve guía a todos aquellos usuarios que quieran saber qué tipo de SO tienen en su dispositivo. Para ello sólo deberemos de seguir estos pasos:

Ir a Ajustes - General - Acerca de

Tal y como también destacado la compañía, dejar atrás Android 6 (publicado originalmente en 2015) permitirá a Niantic optimizar el proceso de desarrollo y por ende concentrar los recursos en la compatibilidad con todos aquellos SO y tecnologías más actuales.