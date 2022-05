¿Cómo se crean las Poké ball? El vídeo viral de TikTok que explica esta curiosa teoría

A la hora de hablar de ‘Pokémon’ tenemos todo tipo de opciones. Se trata de una de las licencias más grandes y sorprendentes del mundo de los videojuegos. Después de todo, es una obra que no tiene miedo al éxito y que no duda en sorprender a los jugadores con cada nueva generación. Sin embargo, a la hora de pensar en esta franquicia no solo se nos vienen a la mente los Pokémon, sino precisamente uno de los objetos más característicos de la obra: las poké ball.

Los entrenadores Pokémon no son nada si no tienen a mano una Poké ball cuando ven a un Pokémon salvaje o incluso cuando van a combatir. Este llamativo objeto es capaz de atrapar a las criaturas que nos encontramos así como situarlos en el campo de batalla cuando entramos en un combate. Sin embargo, con su pequeño tamaño, ¿cómo es capaz de tener tanto potencial?

La teoría que explica cómo se crearían las Poké ball

Es posible que en más de una ocasión hayas soñado con la idea de tener una poké ball en tus manos. No solo eso, sino que incluso hayas deseado que en los juego se explicase el proceso de creación. Todos los fans tienen dudas sobre el proceso de creación de este objeto y ha sido este fan quien ha decidido publicar en sus redes sociales cómo cree que es el detallado proceso de creación de una poké ball.

Uno de los aspectos que muestra en el vídeo es que todo este proceso sería llevado a cabo por robots. Estos brazos robóticos serían los encargados de ir juntando las distintas piezas así como aportándoles ese brillo final a base de pulir la base de la poké ball. Una forma única de hacer soñar a los jugadores con la posibilidad de ver algún día estas poké ball en el mundo real.

La capacidad de las Poké ball para contener a los Pokémon

Este objeto resulta llamativo por el hecho de que ese pequeño botón central blanco es el que la activa. De este modo, una vez el entrenador pulsa esta, la Poké ball aumenta su tamaño, dejando esta lista para ser lanzada, ya sea para combatir como para entrenar. Es por ello que el conjunto de estas piezas parten tanto de la magia como de la alta tecnología ya que, antiguamente, el proceso de creación de las Poké ball apuntaba en todo momento a la magia para dar forma a sus capacidades.

Si bien la explicación de cómo funcionan las Poké ball sigue siendo un misterio, lo que está claro es que esta teoría fan nos deja ver que se trata de un proceso llamativo y relajante. Como cada pieza encaja en su sitio para dar forma a uno de los objetos más característicos, aún cuando existen todo tipo de versiones de las poké ball que garantizan poder cumplir con unos objetivos u otros.