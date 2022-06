Descubren un restaurante cuyo menú está inspirado en las bebidas más famosas de 'Elden Ring'

‘Elden Ring’ se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación de 2022. El nuevo juego de From Software ha batido récords para el estudio japonés a nivel de ventas. Elon Musk se ha deshecho en elogios hacia el RPG, catalogando como una “auténtica obra de arte maravillosa”. Los jugadores, meses después del lanzamiento, siguen mostrando su pasión por el videojuego a través de redes sociales y foros, pero no sólo eso sino que ahora también se han creado e inspirado incluso bebidas del videojuego.

No nos referimos a la típica promoción de una bebida energética con arte de ‘Elden Ring’; sino de bebidas sacadas directamente de las Tierras Intermedias y han llegado a la más alta cocina. Así lo enseñado con todo lujo de detalles el usuario de Reddit OdnarDominius ha compartido a través del popular foro la que es una carta de cócteles de un restaurante y en la que podemos descubrir un interesante a la par que curioso catálogo.

Y es que si nos fijamos bien, todos y cada uno de los cócteles que sirven en el restaurante son bebidas/pociones que podemos encontrar en ‘Elden Ring’. Si echamos más detenidamente un vistazo a las mismas, éstas nos dan más detalles sobre sus ingredientes. El Volcano Manor, por ejemplo, está fabricada con ron con pomelo, remolacha y lima. Phantom Steed, por su parte, cuenta con vodka cítrico, hinojo, miel y pomelo.

Viendo la pasión que levanta ‘Elden Ring’ no sería de extrañar que más pronto que tarde viéramos algún libro de recetas extraído directamente de las Tierras Intermedias, algo de lo más habitual en aquellos juegos que cuentan con toda una legión de fans a su alrededor. Este fue el caso, por ejemplo, de ‘The Elder Scrolls V: Skyrim’.

‘Elden Ring’ es a todas luces el Game of the Year para muchos jugadores. A falta del estreno del resto de títulos en otras plataformas, como ‘God of War Ragnarok’ en PlayStation, lo nuevo de From Software marcará la línea a seguir para muchos estudios que quieran crear un RPG de acción y aventura inmersivo con decenas de horas a sus espaldas. En lo que al videojuego se refiere, diversos detalles apuntan a que podríamos tener pronto noticias sobre una hipotética expansión que ampliaría las horas de juego, aunque sobre la misma no se ha pronunciado From Software.