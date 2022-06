Golpe de realidad para los fans de 'Elden Ring': sus canciones no significan nada

La comunidad de 'Elden Ring' ha recibido un duro golpe. Y no hablamos de que From Software haya desmentido los rumores sobre su posible expansión, todavía incierta; sino que lo que muchos pensarían que sería parte del lore del título, ha quedado relegado a la nada.

Con el lanzamiento de 'Elden Ring' la comunidad Souls se lanzó en masa a descubrir todos y cada uno de sus secretos. Muchos de ellos encontraron que las canciones del videojuego estaban escritas en latín, lanzando poderosos y épicos mensajes.

La comunidad encantada con este detalle que, además, encajaba como un guante ha recibido hace unos días un duro mazazo: las letras de las canciones no dicen absolutamente nada. Así lo ha confirmado el usuario de Reddit Magister-Organi, quien además ha hablado con nada más y nada menos que los productores musicales del videojuego de From Software.

"Me confirmaron que el 99% de las letras en el juego no están en ningún idioma, no significan nada"; decía. No sólo eso, sino que además todas y cada una de las letras del videojuego estaban generadas por ordenador y ajustadas de tal manera que parecieran idiomas antiguos. El usuario añadió que, aunque puede resultar frustante de cara a la comunidad, lo cierto es que según los desarrolladores es un proceso bastante común.