Encuentran un modo multijugador oculto en uno de los juegos de Super Nintendo más queridos

NES cuenta con un buen puñado de clásicos a sus espaldas. Si tuviéramos que hacer una lista de juegos imprescindibles encontraríamos unos cuantos. Desde 'The Legend of Zelda' hasta 'Super Mario Bros', pero también y por supuesto 'Punch Out'.

El título de boxeo para la sobremesa de Nintendo es ya todo un clásico, un juego difícil de conseguir a día de hoy y que sólo unos pocos pueden presumir de tener completamente original en sus estanterías.

Si este es tu caso, ya puedes ir sacándolo de esa preciosa caja de cartón y poniéndolo en marcha junto a otro mando. 'Punch Out' tenía modo multijugador y ha sido descubierto casi 30 años después.

La cuenta de Twitter Unlisted Cheats ha sido la encargada de desvelar esta interesantísima noticia que ha pillado a más de uno desprevenido y con la boca todavía desencajada. Originalmente todos pensamos que Punch Out fue un videojuego concebido para ser disfrutado en solitario, pero se ve que en Nintendo también quisieron añadir algunas opciones más.

Para activar el modo multijugador en Punch Out sólo tienes que mantener pulsado Y y R en el segundo mando conectado a la consola. Pulsa Inicio o el botón A en el primer mando ¡y listo! El jugador 1 escoge boxeador y a continuación el segundo jugador hace lo propio con los botones B e Y ¡y ahora sí! Ya puedes jugar a Punch Out con un amigo. Una opción que por supuesto es válida no sólo para las versiones más actuales del título disponibles en Nintendo Switch Online, sino también la original publicada en los 80 para NES.