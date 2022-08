Nintendo Switch Online + Expansion recibe todo un clásico de Nintendo 64

Fiel a su promesa de seguir ampliando el catálogo de Nintendo Switch Online + Expansión, la compañía japonesa ha anunciado el nuevo integrante a la colección de clásicos. Se trata de nada más y nada menos que 'Wave Race 64'.

Hablamos de uno de los títulos más importantes del catálogo de Nintendo 64, título que llegó de lanzamiento con la consola y nos subía a bordo de potentes motos de agua, siendo de los primeros títulos de la consola en sacar partido de la potencia gráfica de la máquina.

El juego estará disponible a partir del próximo 19 de agosto, sin variar ni un ápice la propuesta original. Tendremos un buen puñado de pilotos disponibles, otras tantas de pistas y competiciones en las que participar, con diferentes efectos climatológicos que dificultarán las carreras.

En Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión encontramos una buena tanda de videojuegos clásicos de Nintendo 64 disponibles. Desde 'The Legend of Zelda Ocarina of Time', pasando por otros de sobra conocidos como 'Super Mario 64' entre otros.