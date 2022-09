Encuentran en 'The Last of Us Parte 1' una emotiva carta que muestra cómo era la infancia de Joel

‘The Last of Us’ se ha convertido en una de las franquicias de mayor éxito en los videojuegos durante los últimos años. El videojuego de Naughty Dog ha quedado encumbrado en la categoría de obra maestra por parte de la prensa y los usuarios. Parte del mérito, más allá de su jugabilidad, reside en sus personajes. Y es que si en algo destaca ‘The Last of Us’ es en la forma que muestra sus diferentes protagonistas, la evolución a lo largo de la aventura y una historia de lo más adulta y compleja.

Siendo Joel y Ellie los ejes centrales de la trama en el primer videojuego de la marca, son muchos los que opinamos que Joel merece algo más de trasfondo. Conocemos muchos más datos de Ellie, lógico por otra parte, pero ¿qué hay de Joel? Lo cierto es que en ‘The Last of Us’ existen diferentes formas de conocer más sobre el pasado de “apadrinado” de Ellie aunque no está a ojos de todos lo jugadores.

‘The Last of Us: Parte 1’ es el reciente remake del videojuego para PS5 y próximamente en PC. Más allá de pegarle un lavado de cara al título, el título también deja toda una serie de nuevos detalles que sin duda han acaparado la atención de los fans. Uno de ellos no ha tardado en hacerse viral a través de Reddit ¡y no es para menos! Tal y como han sacado a la luz varios usuarios, el videojuego esconde pequeños detalles que hablan de nada más y nada menos que el pasado de Joel.

Al comienzo del videojuego podemos encontrar en un mural una nota de Joel que mantiene como recuerdo de su infancia. En ella se relata como él y Tommy (su hermano) escapan de un campamento de verano cuando aún eran unos niños. Al mismo tiempo, en la nota también se habla por vez primera de los padres de los hermanos Miller.

Varios no han tardado en mencionar que les encantaría tener un DLC a modo de precuela y en la que se narren las aventuras de Joel y Tommy varios años de lo ocurrido por la infección de los hongos. Estos detalles demuestran una vez más la obsesión de Naughty Dog por desarrollar videojuegos con complejas historias pero también productos cargados hasta el extremo en lo que a detalles respecta.