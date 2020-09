Este anuncio japonés de Crash Bandicoot 4 es lo más extraño que vas a ver en 2020

¿Es la televisión japonesa la más extraña del mundo? Probablemente no, pero es cierto que para un occidental que no conoce la televisión japonesa, sus programas y su publicidad, bien podría ser la televisión más extraña que haya contemplado.

Existen tres conceptos que a simple vista difieren mucho del resto de televisiones del mundo: los textos en pantalla inundan prácticamente todo el espacio, llegando a agobiar. También es cierto que los programas de variedades de todo tipo son los preferidos, junto a series anime o doramas, estando la mayoría protagonizados por famosos multitarea. Por último, la publicidad es muy peculiar, en ocasiones hasta ridícula, pero funciona muy bien.

Cualquier publicidad puede ser diferente… Son capaces de hacer el mejor anuncio de Dragón Ball, a poner en ridículo a grandes estrellas de Hollywood como Bruce Willis. Precisamente de anuncios queremos hablar hoy y, en concreto, de anuncios relacionados con videojuegos. Crash Bandicoot vuelve con un nuevo episodio tras años en el dique seco, al menos en cuanto a nuevos títulos originales, y la cuarta entrega llegará pronto a las consolas de actual generación.

Crash Bandicoot 4: It's About Time llegará a PlayStation 4 y Xbox One el próximo 2 de octubre y la televisión japonesa ya tiene su propio anuncio, pero ha resultado demasiado extraño para la mayoría de jugadores. De hecho, para muchos se parece más a una película de terror, que al anuncio de un videojuego para todos los públicos. Toys for Bob y Activision han grabado un vídeo con actores reales para la televisión japonesa, usando un disfraz de Crash para introducirlo en este mundo.

Obviamente se trata de un anuncio en tono de humor, pero es cierto que el asalto de Crash a una familia, espiando su casa desde el exterior y apareciendo de repente, ha sido comparado por muchos jugadores como el clásico modus operandi​ de un asesino en serie en una películas slasher. El anuncio se basa en el tema musical que se hizo en Japón para promocionar el primer Crash Bandicoot, y cuanto menos estamos ante una promoción original y diferente.