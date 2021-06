Este vídeo te muestra el ajetreado día a día de una azafata de tierra en un aeropuerto

Cada trabajo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Un empleo que consiste en trabajar la tierra nos permite estar al aire libre y en pleno contacto con la naturaleza, pero es cierto que en muchos casos físicamente son muy duros. Un trabajo de oficina es menos duro físicamente, pero probablemente mentalmente sea más estresante y la falta de movilidad termine pasando factura. Cada trabajo tiene sus idiosincrasias, siendo algunos de ellos más complicados de lo que a simple vista parece, especialmente si no los conocemos bien.

Uno podría pensar que el trabajo de azafata o azafato en un vuelo no es tarea sencilla, debido a la gran cantidad de horas que debes estar atendiendo a los pasajeros en grandes vuelos y a no poder parar mucho en un mismo lugar. Claro, si te gusta viajar podría no ser tan costoso al principio, pero tras unos años podría cansar. Pero, ¿qué ocurre con el servicio de tierra de las compañías aéreas? ¿Cómo es su trabajo? Un nuevo vídeo nos muestra el ajetreado día de una azafata de tierra de la compañía nipona All Nippon Airways.

Aunque no nos demos cuenta, ya que sus tareas a menudo están pensadas para pasar desapercibidas, el personal de tierra del aeropuerto realiza muchas gestiones para asegurarse de que nada falla en la organización de un vuelo. All Nippon Airways, o ANA , nos lo muestra en un video publicado recientemente y protagonizado por Arafune, empleada del aeropuerto de Haneda.

El día de Arafune generalmente comienza a las 5:00 am para llegar al trabajo a las 7:00 am, aunque en días especiales suele adelantar su llegada una hora. Tras ponerse su uniforme, tiene una reunión en donde se incluye un pequeño resumen con detalles sobre el flujo de trabajo del día, los vuelos y las tareas administrativas urgentes que se deben realizar. Tras esto, toca trabajar durante algunas horas en uno de los múltiples mostradores de facturación de la aerolínea. Desde mostradores de check-in rápido hasta mostradores que se ocupan de equipajes especiales, el personal de tierra de ANA rota entre los diferentes servicios, así que todos deben conocer bien todos los puestos.

Todas estas gestiones de cara al cliente deben realizarse con una expresión alegre en su rostro mientras mantiene el contacto visual, indiferentemente de si su día ha sido bueno o malo, o si tiene o no problemas familiares. Tras el trabajo en el mostrador, turno para comer en una hora de reloj. Tras la comida, otra tarea diferente: embarcar a la gente en su vuelo. El trabajo principal de Arafune es coordinar la logística de embarque y el personal de tierra para un vuelo a Hiroshima. Para ello, primero se realiza una reunión sobre el número de pasajeros, si habrá bebés a bordo, si hay un alojamiento especial necesario, etc. Después, guía a los pasajeros para que encuentren el vuelo fácilmente.

Arafune termina el día de trabajo en la oficina del aeropuerto con tareas diversas, como responder correos electrónicos, revisar los informes del día, revisando que los pasajeros hayan llegado a sus respectivos vuelos de enlace, etc.