Jardinero de Minecraft es uno de los empleos del futuro para España

Son muchas las propuestas profesionales relacionadas con los videojuegos. Puestos en los que debemos programar, diseñar o incluso crear el guión perfecto para un juego. A día de hoy incluso hay quienes se ganan la vida realizando streamings relacionados con estas obras o incluso participan en grandes competiciones para introducirse de lleno en los esports.

Sin embargo, parece que el futuro es mucho más prometedor y con propuestas mucho más llamativas. Si bien en su día supimos que ser jardinero en Minecraft podía ser una profesión real, parece que esta propuesta ha sido tomada muy en serio en España. La obra de Mojang ha encontrado un hueco muy especial en el último Plan España 2050, donde el Gobierno contempla que en el futuro puede ser una profesión real.

En un documento donde tratan de mostrar una prospectiva estratégica que busca mejorar la comprensión de los desafíos y oportunidades sociales, económicas y medioambientales, parece que también se habla de algunas profesiones que pueden llegar a destacar en el futuro. A largo plazo, y con intención de garantizar la prosperidad y bienestar de la ciudadanía, se han expuesto una serie de casos. Y sí, entre ellos temas relacionados con los videojuegos.

Minecraft | Mojang

Parece irreal, sin embargo el gobierno, en su extenso documento, ha contemplado que una posible profesión de cara al futuro puede ser el de jardinero de Minecraft, una propuesta que afirman que será cada vez más frecuente. Esto se debe a que forma parte de la transformación tecnológica y las posibles profesiones a partir de esta transformación en el futuro. De hecho, hasta se habla de entrenador de avatares o incluso jugador profesional de eSports, una propuesta más que extendida en la actualidad.

Si bien no es la primera vez que se contempla esta profesión, sino que incluso fue una propuesta real por parte de la compañía en Inglaterra, no deja de ser una sorpresa que se menciona en el plan de futuro para España. Quién sabe, quizás pronto nos encontremos con que las nuevas tecnologías dejan un espacio para todos aquellos jugadores creativos que no han dudado en pasar por el mundo virtual de Mojang.