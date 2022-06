Existieron más de 65 mil versiones diferentes de los 'Pokémon' originales

‘Pokémon’ es una de las sagas más recordadas de la historia de los videojuegos. Estrenada en 1996 para la Game Boy original, la marca se ha consolidado como parte de la cultura pop. Un auténtico fenómeno que abarca jugadores de todo el mundo y diferentes edades. Y no hablamos simplemente de videojuegos, sino también de películas, anime o un merchandising inabarcable.

La fórmula inicial de ‘Pokémon’ es sencilla: recorrer el mundo capturando criaturas para coleccionarlas y formar nuestro equipo con el que ganar la Liga Pokémon. Sencillo, ¿verdad? Para Game Freak no lo fue tanto durante los inicios de la idea. Y es que aunque no lo creáis, el estudio japonés y en especial el máximo responsable de la marca tuvieron miles de versiones del videojuego hasta encontrar uno que les convenciera, literalmente.

La idea original de Game Freak para el videojuego no era otra que contar con más de 65.000 versiones para la primera generación. Si pensabas que ya podía ser complicado coleccionar todas criaturas en Rojo y Azul, sin olvidarnos de Amarillo; imagina miles de ediciones. El concepto era más complejo de lo que podía parecer: a cada entrenador (jugador) se le asignaría un número comprendido entre 1 y 65.535 (las versiones totales). Dependiendo del número que se generase, la experiencia sería diferente a la de otro usuario que hubiera obtenido un número diferente.

La idea era interesante, sin duda, pero fue desechada ipso-facto por una de las mentes creativas más importantes de Nintendo. Durante una visita de Shigeru Miyamoto a las oficinas de Game Freak, poco tardó en destacar que aquello no iba a funcionar. Satoshi Tajiri, fundador de Game Freak, desveló en una entrevista parte de su encuentro con el padre de Super Mario y The Legend of Zelda.

Tras denegar la idea original de contar con miles de versiones, tanto Miyamoto como Tajiri llegaron a una conclusión: emplear diferentes paletas de colores. La idea de tener varias versiones sonaba atractiva, pero difícil de entender. Optar por una paleta de colores fácil de recordar y una apariencia atractiva sería más sencillo. Acaba de nacer ‘Pokémon Rojo’ y ‘Pokémon Verde’ en Japón, lo que en Occidente sería conocido como ‘Pokémon Rojo’ y ‘Pokémon Azul’. Más tarde llegaría ‘Pokémon Amarillo’, título que tendría en su portada a Pikachu.