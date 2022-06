Los juegos originales de 'Pokémon' estuvieron a punto de quedarse sin la función multijugador

Son muchos los motivos que catapultaron a la fama a 'Pokémon'. La fórmula portátil, dado que se trataba de un juego de Game Boy; el factor coleccionismo, pero sin duda la función multijugador fue un elemento clave y diferenciador.

Con dos versiones del videojuego publicadas, 'Pokémon Rojo' y 'Pokémon Azul', Game Freak nos proponía escoger una u otra e intercambiar las criaturas exclusivas de otra edición con nuestros amigos. Con ello también se añadía la posibilidad de combatir contra otros jugadores, llevando el competitivo a la saga desde sus inicios. La fórmula era brillante, pero estuvo a punto de quedarse fuera.

Gracias a un nuevo vídeo de Did You Know Gaming hemos podido conocer este dato, extraído directamente de una entrevista para el libro Pokédex y publicado en 1996. El producto de la marca por aquel entonces, Shigeki Morimoto aseguró que introducir un sistema multijugador no era nada interesante, llegando a poder ser una molestia para el desarrollo.

Fue precisamente Nintendo quien luchó, nunca mejor dicho, por introducir esta mecánica que se convertiría una parte clave de la saga. "No hay otra opción, se tiene que hacer"; decía Tajiri. El producto señaló que las primeras batallas eran francamente escuetas, tanto que sólo mostrarían qué entrenador ganaría el combate y quién lo perdería.

Ese primer ejemplo de combate multijugador no gustó en Nintendo. Con una fecha de lanzamiento cada vez más cercana en Game Freak debían darse prisa. El uso del Cable Link y ciertos cambios en el planteamiento hicieron de los combates multijugador de Pokémon una de las fases más icónicas de la franquicia.