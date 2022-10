Naughty Dog aclara por qué las primeras entregas de ‘Uncharted’ en PC

El nombre de Naughty Dog es uno de los más destacados en los últimos años. El estudio ha sorprendido la mundo con todo tipo de licencias y, sobre todo, más de un personaje que se ha convertido en icono de los videojuegos. Después de todo, no podemos olvidar que son los creadores de Crash o incluso de Ellie de ‘The Last of Us’. Sin embargo, en el mundo de las aventuras nos sorprendieron con la llegada de ‘Uncharted’, un título que a día de hoy da mucho que hablar.

Muchos jugadores se vieron sorprendidos con el estreno de ‘Uncharted: Colección Legado de los Ladrones’, donde podemos ver la última entrega e incluso el spin-off. Sin embargo, esta carece de las tres primeras entregas, las cuales fueron las que hicieron la historia de ‘Uncharted’ y provocaron que todos los fans le cogiesen tanto cariño al ladrón. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta ausencia? Naughty Dog lo tiene claro.

Uncharted | Sony

En el blog de PlayStation, Naughty Dog ha indicado que las tres primeras entregas de Nathan Drake requieren de una revisión importante desde el punto de vista visual para estar a la altura de los lanzamientos modernos para PC. No solo eso, sino también para poder cumplir con las expectativas de los jugadores. Por todo esto, se ha indicado que no se ha planteado por ahora el lanzamiento de las tres obras que iniciaron el camino de Nathan en el mundo de los videojuegos.

Si bien apuntan que en consola parecen seguir resistiendo el paso del tiempo, en el caso de realizar este lanzamiento en PC todo sería más complicado. De hecho, incluso sienten que no cumplirían con las expectativas. Sin embargo, esto no sucede con las últimas entregas, las cuales siguen pudiendo disfrutarse en solitario y siguen proponiéndonos una de las aventuras de acción más emocionantes de los videojuegos.