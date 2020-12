Los fans de Dragon Ball no se lo creen: miles de figuras Goku podrían haberse hundido en el océano

Miles de Gokus podrían estar a estas horas a decenas o cientos de metros de profundidad, hundidos en las más oscuras profundidades del océano... Y no, no nos hemos vuelto locos, hablamos de figuras del mítico personaje y protagonista de la licencia manga y anime creada por Akira Toriyama, Dragon Ball.

Pese a que el estreno de la licencia original se produjo hace décadas, las series y las películas de Dragon Ball no han dejado de aparecer y esto ha provocado que su popularidad se traspase de generación en generación. Goku sigue siendo un personaje muy popular, motivo por el que su merchandising no deja de crecer cada año, algo que los coleccionistas saben bien y no dudan en reservarse sus tan ansiadas figuras.

Una de las últimas figuras en ser lanzadas del personaje era la relacionada con la serie Figuarts Ultra Instinct Sign, en donde veíamos la versión de Goku en Dragon Ball Z, que había sido vendida por la tienda japonesa Premium Bandai. Miles de fans reservaron la figura, sin embargo, la gran mayoría de ellos se han quedado, por el momento, sin su preciado objeto de colección.

El pasado 30 de noviembre las figuras, que por supuesto no se fabrican en Japón, estaban siendo transportadas por un gran buque de carga llamado One Apus. El buque, que podemos ver en vídeos en Internet, es una gran mole capaz de transportar miles de contenedores. A su paso por el Océano Pacífico a finales del mes pasado, concretamente al noroeste de Hawai, se topó con una gran tormenta.

Un fuerte oleaje le hizo volcar, tirando al mar unos 1800 contenedores que transportaba. Entre estos contenedores, según parece, se encuentran miles de figuras de Goku que los usuarios habían reservado en la tienda Premium Bandai. Por suerte el buque pudo regresar y ponerse a salvo en el puerto de Japón sin lamentar pérdidas humanas, lo que parece un milagro a juzgar por cómo quedó toda la mercancía.

Premium Bandai ha mandado un correo a los coleccionistas explicando que la entrega de la figura se va a retrasar ya que, efectivamente, las mismas viajaban en el One Apus rumbo a Japón. Esté o no esté el contenedor en el fondo del mar, lo cierto es que la entrega de los productos se retrasará hasta que las pertinentes investigaciones concluyan en el buque.

Al parecer no eran las únicas figuras de Dragon Ball que viajaban en el One Apus, también se encontraban figuras de C17, C18 y Kid Gohan, estas últimas destinadas al mercado americano.