La misteriosa relación entre 'Terminator' y 'Splatoon 2' que pocos jugadores conocen

A la hora de disfrutar de los videojuegos con acción, shooter y aventuras, ‘Splatoon’ se ha convertido en una de las licencias estrella. La obra de Nintendo creaba ciertas dudas en sus inicios y, sin embargo, desde su primer estreno no ha dejado de sorprender a los fans. Por ello, actualmente nos encontramos a la espera del estreno de una tercera entrega conocida como ‘Splatoon 3’ y cuyo lanzamiento está programado para este mismo año.

Sin embargo, hay todavía ciertos secretos de la entrega actual que muchos jugadores desconocen. Por ejemplo, ¿en algún momento habías sospechado que la clásica película de los años 80 ‘Terminator’ pudiese guardar algún tipo de relación con el juego de Nintendo? Pues debes saber que la franquicia de Arnold Schwarzenegger se ha convertido en un icono de la cultura popular, hasta el punto de incluirse de algún modo en el juego exclusivo de Switch.

Las referencias a Terminator ocultas en Splatoon 2

Debes saber que existen varias referencias a la película de los años 80 a lo largo del juego. Una de las primeras la podemos encontrar en uno de los títulos de las misiones. Con la Octo Expansión llegó una actualización interesante para los jugadores en su modo historia. Dentro de este, hay un apartado llamado “Estación hasta la vista”, en la que los jugadores tienen que buscar eliminar a la gran variedad de enemigos que se presentan en el mapa.

Splatoon 2 | Nintendo

Esta misión, como muchos comprobarán, hace referencia directa a la mítica frase de ‘Terminator 2: El Juicio Final’ donde Terminator acaba diciendo “Hasta la vista, baby” o “Sayonara, baby” como se tradujo en España. Sin embargo, no es la única relación que podemos realizar con la franquicia, sino que en esta misma misión, el subtítulo dice “I know why you ink”, una interpretación al puro estilo ‘Splatoon’ de la frase “Ahora sé por qué lloráis”. Otro detalle llamativo es que, para indicarnos que es el momento de empezar, se usa la palabra “terminate” para ordenar así acabar con los enemigos.

Otros homenajes a las obras de los años 80

Esta entrega de ‘Splatoon’ guarda una importante relación con las películas y grandes obras de los años 80. Por otra parte, también dentro del contenido presente en la Octo Expansión, los jugadores se pueden encontrar con propuestas relacionadas con ‘Top Gun’, la obra de Tom Cruise, o incluso con la famosa ‘Rocky 2’, manteniendo de este modo la relación directa con las películas de acción que tan bien encajan en el ambiente de la expansión.

Sin embargo, la música también juega un importante papel ya que adapta algunas de las canciones más conocidas de esta época para dar forma a las misiones así como elementos dentro del juego. De este modo, grandes leyendas de la música como Michael Jackson siguen estando presentes en el juego, ofreciendo así una experiencia única a todos los jugadores.