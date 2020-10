Muestra un brillante truco para que no rompas el mando de tu consola y se hace viral

No son pocos los que piensan que los mandos de las consolas actuales tienen una duración y capacidad de aguantar golpes mucho menor a lo visto en otros gamepads de generaciones anteriores. El problema es doble, pues además de la durabilidad, hablamos de productos que son caros, rondando un precio superior en muchos casos a los 50 euros.

¿Quién no se ha enfadado alguna vez en una partida de FIFA o Call of Duty, o cualquier otro juego de índole multijugador? Seguramente muchos, ¿verdad? ¿Cuántos no ha lanzado el mando contra el suelo o, al menos, echo el amago? El que para más señas los gamepads actuales sean inalámbricos no ayuda en absolutamente, haciendo más tentadora la posibilidad de que terminan volando por los aires.

Ahora gracias a un jugador japonés, ya podemos solucionar por completo el momento de rabia o ira, controlando así romper nuestro mando. Tal y como explicaba a través de su cuenta personal de Twitter, el usuario @finaltakenoko, desvelaba un truco que más de uno no tardará en poner en práctica. Se trata nada más y nada menos que de pegar una etiqueta en la parte frontal del mando que incluye el precio que pagamos por el periférico.

El resultado, al menos para este japonés, ha sido de gran utilidad. El truco no tardó en hacerse viral a través de la red social del pajarito azul. Con la llegada de PlayStation 5 y Xbox Series X a la vuelta de la esquina, este puede ser un consejo que no estaría de más a considerar viendo el precio de las propias consolas y por supuesto los periféricos de las mismas.