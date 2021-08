Call of Duty Warzone presenta su Temporada 5: Fecha, tráiler y novedades

Desde su estreno, Call of Duty Warzone se ha convertido en todo un referente. Temporada tras temporada la compañía nos ha demostrado que tiene grandes planes para su obra y que todo lo que hemos visto hasta ahora no es más que el principio. Sobre todo porque no podemos olvidar que la propuesta siempre va unida al último Call of Duty que se ha estrenado, en esta ocasión siendo el protagonista Black Ops Cold War.

Actualmente el juego presenta su temporada 4, pero está a punto de llegar a su fin. Después de todo, la compañía ya ha confirmado que la Temporada 5 dará comienzo el próximo 12 de agosto. Por ello está claro que no tendremos que esperar mucho, sino que la próxima semana las novedades estarán bien presentes.

Por supuesto, esta buena noticia no podía llegar sola. Por ello, Activision no ha dudado en compartir con los jugadores el primer tráiler de la temporada que podéis encontrar sobre esta noticia. Un pequeño adelanto de los cambios que están por llegar y, sobre todo, de la nueva protagonista que estará disponible. Por el momento, siendo el primer gran cambio que se nos ha presentado oficialmente en base a lo que está por llegar.

Sobre las novedades que estarán vinculadas a esta nueva temporada, la compañía no ha querido ofrecer muchos detalles. Lo que sí parece adelantar es que esta nueva temporada puede traer consigo escenarios ambientados en Japón o similar. Aunque, por supuesto, estaremos atentos a las novedades que la compañía comparta en los próximos días y lo que está por llegar este ya marcado 12 de agosto en el calendario de muchos.