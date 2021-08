La presentación de CoD Warzone temporada 5 guarda un guiño al nuevo Call of Duty

Sabemos que el nuevo Call of Duty llegará a finales de este mismo año a PC y las dos generaciones de consolas, dando acceso a todos los jugadores a vivir su increíble experiencia. Sin embargo, no tenemos mucha información sobre la obra, nada más allá de una filtración en la que se indicaba que este se llama Call of Duty Vanguard. Un nombre que, a pesar de no tener la confirmación de Activision oficialmente, sí guarda relación con el guiño que ha sorprendido a la comunidad de jugadores.

Ha sido en la imagen promocional de la temporada 5 de Call of Duty Warzone donde los jugadores se han encontrado con la sorpresa. Si bien no muchos jugadores se han fijado, otros no han pasado por alto el hecho de que la imagen tiene, al fondo, unas letras en japonés. Si bien podrían tratarse de letras aleatorias, algunos jugadores optaron por traducirlo para encontrarse con que este significa “Vanguard se aproxima”.

Como viene siendo costumbre, muchos jugadores esperan que la nueva obra de Call of Duty no tarde mucho en presentarse. Pero lo que sí afirman muchos es que podría tratarse del título definitivo o una forma de hacer un guiño al nombre en clave que se ha filtrado. Sea como sea, Activision parece tener claro que quiere sorprender a los jugadores, ahora más que nunca tras toda la polémica que los envuelve.

Lo que sí sabemos es que, como lleva pasando hasta ahora, en el momento en el que la compañía estrene esta nueva obra de la licencia, Warzone se adaptará a su contenido. De este modo seguirá los pasos que marcaron en su día con Call of Duty Modern Warfare y actualmente con Black Ops Cold War. Una forma de, sin duda, garantizar que los jugadores puedan disfrutar de una propuesta personalizada.