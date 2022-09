¿Por qué el 26 de septiembre se celebra siempre el “The Last of Us Day”?

Naughty Dog cambiaba el mundo de los videojuegos en el año 2013. Ese año conocíamos la historia de Ellie y Joel, de esos personajes que, para muchos, se han convertido en un referente inesperado de padre e hija en el mundo de los videojuegos. Pero además de darnos la oportunidad de conocer a estos personajes, también se nos brindó un momento muy especial al confirmarse que el 26 de septiembre sería el día de ‘The Last of Us’.

El “The Last of Us Day” se lleva celebrando cada año desde 2013 y siempre nos trae grandes novedades sobre la obra. Sin embargo, ¿sabes por qué se produce este acontecimiento? Con intención de que puedas conocer un poco mejor esta propuesta, vamos a compartir contigo las razones por las que el estudio tomó la decisión de que el 26 de septiembre se celebrase siempre el día de este juego.

The Last of Us | Sony

El 26 de septiembre no es una fecha elegida al azar, sino que se trata del “Outbreak Day”. Esto se debe a que fue el momento en el que el brote de Cordyceps alcanzó al mundo de ‘The Last of Us’ así como es el cumpleaños de uno de los personajes: Joel. Y si bien “Outbreak Day” era el nombre que tenía el evento al principio, desde lo sucedido con la pandemia provocada por el Covid-19, la compañía Naughty Dog tomó la decisión de rebautizar al evento y llamarlo sencillamente “The Last of Us Day”.

Cada año la compañía nos sorprende con nuevas e inesperadas noticias, siendo un evento que aprovechan al máximo para compartirlo con los jugadores. Por ello, siendo un momento tan importante tanto para el estudio Naughty Dog como, en sí, para los fans, es de esperar que tengamos grandes novedades en lo que respecta al juego. Aunque, por el momento, debemos ser pacientes y esperar, con suerte, que se comparta algún tipo de novedad de la serie.