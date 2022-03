El secreto oculto en las iniciales de los dioses y semidioses presentes en 'Elden Ring'

'Elden Ring' va camino de convertirse en uno de los videojuegos más importantes de 2022 y de la industria en general. Lo nuevo de From Software se ha convertido en un rotundo éxito, con más de 12 millones de unidades vendidas en apenas unas semanas. Algunos usuarios ya han conseguido acabar la aventura, otros continúan en ella; pero también están los que se dedican a descubrir todos los secretos del videojuego.

Y es que los easter-eggs son una constante en los videojuegos de From Software, y 'Elden Ring' no iba a ser menos. En este caso, los más curiosos y avispados han encontrado una referencia a George R.R Martin, uno de los autores del videojuego y que ha colaborado codo con codo junto a Miyazaki y su equipo.

Y es que según han podido descubrir los más avezados jugadores, cuatro de los dioses principales de la obra tendrían una curiosa relación. Hablamos de Godfrey, Rennala, Radagon y Marika. ¿Habéis prestado atención a sus iniciales? Efectivamente, se trata de GRRM, las iniciales de George R.R Martin.

Elden Ring | FromSoftware

No es el único caso el de los dioses. Los semidioses e hijos de los anteriormente mencionados también comparten este curioso easter-egg. Si bien es cierto que la mano de George R.R Martin no se ha notado tanto como muchos pensábamos, ésta se ha dejado notar en varias de las descripciones, lore y la historia del videojuego de una forma muy sutil, al más puro estilo From Software.

Siendo 'Elden Ring' uno de los videojuegos más exitosos de los últimos años y en especial para sus autores, muchos jugadores ya han comenzado a hacer conjeturas sobre el futuro de la marca. ¿Expansión en camino tal vez? Sólo el tiempo dirá, pero diversas zonas del videojuego apuntan a ello.