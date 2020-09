Solo si eres un verdadero fan de Zelda te resultará familiar esta pared

Entre los centenares de miles de videojuegos creados desde el surgimiento de la industria, existen unas pocas licencias que pueden ser consideradas como las mejores y más importantes del sector. De estas licencias algunos juegos concretos pueden estar considerados como los mejores de la historia y, como ciertamente es un hecho bastante subjetivo, no todos los expertos de la industria se pondrán de acuerdo.

Sin embargo, existen unos pocos juegos elegidos que bien podrían estar en la mente de todos cuando pensamos en títulos clave para la historia del sector. Dice una popular frase del sector de los videojuegos algo así como "existen muchas historias, pero sólo una es leyenda". Así es como se describe a la franquicia de Nintendo creada por Shigeru Miyamoto, The Legend of Zelda, especialmente por juegos como Ocarina of Time.

Al igual que sucede con una película, una serie u otro método de entretenimiento, si somos seguidores de la misma y hemos disfrutado de muchos de sus episodios, finalmente terminamos relacionando objetos y escenas del día a día con elementos que ocurren en el videojuego. No se trata de confundir la realidad, sino de buscar símiles que te recuerdan a algún elemento del juego. Es algo completamente natural, ya que los videojuegos están creados por personas que también se inspiran en el mundo real para representar su arte.

El usuario japonés de Twitter @exoego, quien sin duda es un gran aficionado a la licencia The Legend of Zelda, publicó recientemente una imagen en su perfil social que rápidamente se ha viralizado entre los fans de Nintendo (especialmente los que ya cuentan con unos años de experiencia a sus espaldas). El mensaje dice lo siguiente: "Cuando he salido a caminar, me he emocionado mucho al encontrar una entrada secreta de The Legend of Zelda".

La imagen muestra claramente a lo que se refiere el usuario, un cambio de textura en la roca de un muro, elemento diferenciador y habitual en los juegos de Zelda para representar una puerta secreta (habitualmente desbloqueables mediante una bomba). Ya sea Breath of the Wild, Ocarina of Time o A Link to the Past, por nombrar algunos, es cierto que sólo un fan de Zelda habría relacionado esta pared con el famoso videojuego de Nintendo. Al encontrarse las grietas sólo en tres de las piedras, perfectamente delimitadas, sin duda parecen representar a un videojuego de época en donde las texturas eran más simples y dejaban ver muchas pistas.