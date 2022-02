The Pokémon Company sale en defensa de un artista tras recibir amenazas de los jugadores

Si hay una compañía temida por los fans a la hora de realizar cualquier proyecto, esa es The Pokémon Company. No sería la primera vez que, por ejemplo, un usuario desarrolla un videojuego con una clara inspiración en Pokémon y éste queda prohibido o cancelado a causa del tijeretazo de The Pokémon Company. No obstante, la empresa nipona también tiene su corazoncito y recientemente ha sorprendido a propios y extraños a raíz de su acción con un fan de la franquicia.

Cotoh Tsumi es un artista que hace unos días recibía toda una oleada de críticas y odio a través de las redes sociales. Miles de usuarios se han lanzado en masa a criticar al japonés por plagio. Aunque Cotoh se ha ganado una gran popularidad por trabajar junto a artistas nipones como Yoasobi. Las críticas hacia Cotoh no han cesado en ningún momento, publicando todo tipo de vídeos y comparativas en redes sociales.

El artista no se ha escondido en ningún momento, asegurando que nunca ha plagiado y defendiendo que todo lo que hace es original. Eso sí, Cotoh y como cualquier otro profesional en su categoría, ha confirmado que toma material como referencia. El movimiento que más ha salpicado al japonés ha sido nada más y nada menos que varias ilustraciones con ‘Pokémon’.

Siendo la gota que ha colmado el vaso para muchos usuarios, The Pokémon Company no ha tardado en dar su opinión al respecto, e incluso llegando a una investigación que ya tiene resultado. Según los responsables de Pokémon, toda la línea presentada por Cotoh es original de la promoción ‘Proyecto Piplup’ y para la que originalmente trabajaba la empresa junto al artista.

Ver un movimiento así de tajante por parte de una compañía como la encargada de ‘Pokémon’ es francamente extraño, aunque el revuelo formado alrededor de Cotoh y las redes sociales habría llegado a oídos de la empresa. Actualmente The Pokémon Company goza de un gran éxito, en especial tras el lanzamiento de ‘Leyendas Arceus’, título para Switch que ha cosechado unas ventas como pocas veces ha visto un título de la marca en apenas unas semanas desde su publicación.