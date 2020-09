Totoro, Metroid, Pokémon... Convierte platos cotidianos en obras dignas de estar en un museo

Dicen que no se puede jugar con la comida, sin embargo, muchos expertos de la educación aseguran que los pequeños sí deben jugar con ella si de esta forma descubren nuevos sabores, texturas y alimentos. Jugar con la comida hoy en día sí es algo importante para los más pequeños de la casa, pero eso no quiere decir que cuando crecemos no podamos hacerlo. El usuario japonés de Twitter @BOC_METAL lo sabe bien y, de hecho, crea arte jugando con la comida.

Recientemente se emitió en la televisión japonesa la película de Studio Ghibli más conocida del mundo, Mi vecino Totoro, protagonizada por dos niñas que se encuentran con un espíritu que con el tiempo llegó a ser el logo del estudio y su personaje más conocido. Para celebrar la emisión de la película de Hayao Miyazaki en la TV, @BOC_METAL realizó un poco de soba para acompañarla, pero un soba muy especial que se ha hecho viral.

La elección puede ser bastante random para la mayoría de personas, especialmente para los fans de la película, ya que no existe una representación de este plato en la película. Sin embargo, la idea del usuarios era recrear a Totoro con el soba, no recrear un plato que apareciera en la película. El cuerpo está hecho con fideos de trigo, y la parte blanca es ñame japonés (nagaimo) rallado. En la composición también podemos ver cebolla verde y algas nori. Por supuesto, no falta el tazón de caldo para mojar los fideos.

La representación fue tan buena, que no tardó en hacerse viral, además de algunas otras creaciones curiosas con comida del usuario. Por ejemplo, los fans de las películas de Miyazaki no tardarán en reconocer este Ohm de Nausicaä del Valle del Viento, también recreado en un plato de soba.

Los fans de los videojuegos pueden ver al personaje de Samus Aran, heroína de la franquicia Metroid de Nintendo, realizada en rodajas de pimientos con su ataque representado con tomates. Os dejamos con algunas creaciones realizadas con comida de este artista japonés.