Trucos para mejorar el rendimiento de tu PlayStation 4

Han pasado casi 10 años desde el lanzamiento de PlayStation 4. ¿Quién lo diría? Son muchos los jugadores que siguen disfrutando de la veterana máquina de Sony desde 2013, a pesar del lanzamiento de PlayStation 5. No es para menos si atendemos al monumental catálogo del que hace gala la plataforma. ‘Bloodborne’, ‘God of War’, ‘The Last of Us’, ‘Ghost of Tsushima’ y un largo etcétera de exclusivos con centenares de horas por delante.

No obstante, y tratándose de una máquina con años a sus espaldas y un hardware que se ha visto muy superado por su sucesora, debemos de tener especial cuidado a la hora de mantener nuestra consola en perfectas condiciones. Pero, ¿qué hay de su rendimiento? Con estos trucos podrás mejorarlo notablemente. Te explicamos cómo.

Limpia tu consola

PS4 sucia | Reddit

Uno de los puntos clave para mantener un buen rendimiento de la consola reside en alejar todo lo posible el polvo. En Neox Games ya preparamos una completa guía sobre cómo limpiar PS4 a fondo. Síguela paso a paso y podrás tener tu plataforma como el primer día. Recuerda también que este proceso deberás realizarlo, al menos, dos veces al año.

Actualizar el disco duro

PlayStation 4 Pro por dentro | Defconplay

Dar un salto de calidad en lo que al disco duro de la consola se refiere también es un factor importante y a considerar si quieres mejorar el rendimiento de tu consola. En este caso, actualizar el disco duro original de la consola por un SSD o un disco duro mucho más rápido son soluciones que, a día de hoy, no requerirán de un desembolso. Como no podía ser de otra manera, en nuestra web también encontrarás una guía sobre cómo cambiar el disco duro de PS4 por uno nuevo.

Libera espacio de tu disco duro

Menú PlayStation 4 | Sony

¿No puedes cambiar el disco duro de tu PlayStation 4? No te preocupes. Una de las alternativas que también puedes llevar a cabo en la plataforma es liberar espacio, mejorando así sustancialmente el rendimiento de la consola. Para ello accede a Almacenamiento - Almacenamiento del sistema - Aplicaciones.

Aquí encontrarás todas las aplicaciones, tanto programas como juegos instalados en la consola. Te aconsejamos que elimines todos aquellos juegos o vídeos que no vayas a volver a utilizar. Por otra parte, y a modo de consejo, siempre es interesante tener al menos un total de 100GB libres en la medida de lo posible.

Formatea tu PlayStation 4

PlayStation 4 Slim | Sony

Otro de los aspectos que debes de considerar para mejorar el rendimiento de la consola es formatear la máquina. Esto es algo que conocerán muy bien los usuarios de PC, y algo que no es nada complicado e incluso recomendable al menos una vez al año. Desde Neox Games también te preparamos en su día toda una serie de consejos para saber cómo formatear PS4.

Actualiza consola y juegos

Menú configuración PlayStation 4 | Sony

Por último, y no menos importante, es tener siempre actualiza la consola y por supuesto los juegos. En especial hacemos hincapié en tener los últimos parches de PlayStation 4. ¿El motivo? Muy sencillo. Las actualizaciones suelen incluir todo tipo de mejoras del sistema y la interfaz, entre otras de carácter más general. De ahí su importancia.