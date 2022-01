2024 podría ser el mejor momento para presentar Nintendo Switch Pro, según un analista

Nintendo Switch continúa gozando de ser una de las mejores plataformas para jugar en la actualidad. La propuesta de la gran N, además de ofrecer un amplio abanico de videojuegos, nos permite jugar tanto en sobremesa como en modo portátil. A pesar de que lanzaron recientemente su modelo OLED, -una versión que perfecciona los colores y demás características de su pantalla-, ya empieza a especularse sobre la posibilidad de que esté en desarrollo una versión completamente mejorada de la consola.

No son pocas las veces que hemos hablado sobre los rumores que envuelven el modelo de Nintendo Switch Pro. Con la llegada de PlayStation 5 y Xbox Series X/S y su evolucionada tecnología, millones de usuarios no han parado de preguntarse en qué momento Nintendo anunciará el que será el sucesor de la híbrida, y es probable que 2024 fuese el mejor momento para lanzar este nuevo modelo.

Según explica el reconocido analista de Ampere Analysis, Piers Harding-Rolls, a través de una entrada en Gamesindustry, 2022 será un buen año para Nintendo si tenemos en cuenta el lanzamiento de Switch OLED y la llegada de grandes exclusivos como la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Además de todo ello, también señaló que es probable que podamos disfrutar de una versión mejorada de la híbrida dentro de dos años pero, sin embargo, se trata de una hipótesis que viene a raíz de las ventas de la compañía.

Nintendo Switch OLED Model | Nintendo

"Actualmente espero que el rendimiento interanual del mercado de consolas sea bastante plano en 2022, ya que las ventas de Switch disminuyen y salimos de lo que han sido un par de años increíbles para los juegos de consola. Aún así, la familia de dispositivos Nintendo Switch volverá a ser la consola más vendida en 2022, con unos 21 millones de unidades vendidas a los consumidores, ayudada por el lanzamiento de Switch OLED. No espero una Switch Pro en 2022. Tenemos una consola Nintendo de nueva generación en nuestras previsiones para finales de 2024, así que no estoy convencido de que vaya a aparecer un modelo 'Pro'", explica Harding-Rolls.

Todavía queda mucho 2022 por delante, por lo que desafortunadamente tenemos que tomarnos esta información por lo que es: supuestos e hipótesis que deberemos esperar que se hagan oficiales a través de la mismísima Nintendo.