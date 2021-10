Alan Wake Remastered: Todo apunta a que terminará llegando a Nintendo Switch

Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que el aclamado Alan Wake por fin verá la luz en consolas Nintendo. Su versión remasterizada, lanzada el pasado 5 de octubre en consolas PlayStation, Xbox y PC (a través de Epic Games Store), ha sido recientemente registrada en el organismo de calificación de edades europeo, PEGI (gracias a NintendoPal), hecho que se suma a su registro en el equivalente brasileño unos días atrás.

Aunque se trata de información extraoficial y por eso no hay que tomarla como definitiva, ambos registros prácticamente confirman la existencia de esta versión, de la que nada se sabe y que parece no habría estado a tiempo para llegar de lanzamiento junto a las de otras plataformas. Eso sí, todavía no sabemos qué tipo de versión llegará a Nintendo Switch, si la misma que en otras plataformas o una cloud version que reproduce el juego desde un servidor hasta nuestra consola a través de internet (como Control, también de Remedy).

Una versión remasterizada de la aclamada aventura de suspense de 2010

Alan Wake Remastered es una puesta al día para las plataformas actuales de la aclamada aventura de acción y suspense lanzada en 2010 para Xbox 360 por el estudio finés Remedy (llegaría años más tarde a PC). Se trata de unos de los juegos exclusivos más recordados de la segunda consola de Microsoft, uno de los pesos pesados de su catálogo. La versión remasterizada que llegó el pasado 5 de octubre incluye notables mejoras visuales, 60 imágenes por segundo e incluso resolución 4K (para plataformas compatibles, claro), además de los dos contenidos adicionales lanzados en su momento: La señal y El escritor.