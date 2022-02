5 parejas de videojuegos que nos gustaría conocer en la vida real

San Valentín ha llegado y el romanticismo está en el aire. Los corazones, las rosas y el chocolate parecen tener el gran protagonismo en esta fecha, hasta el punto de que los videojuegos también se ven afectados. Celebrando una fecha tan especial para el amor, vamos a repasar algunas de las parejas más queridas de los videojuegos. Algunas de estas pueden no ser las más populares, pero han demostrado quererse superando todo tipo de obstáculos juntos.

Luigi y Daisy del mundo de 'Super Mario' son una de esas parejas que transmiten ternura. Si bien su amor puede quedar eclipsado por la presencia de Mario y Peach, en muchos juegos han demostrado tener una gran química. Cuando estos están juntos en la serie 'Mario Party', su equipo se conoce como “Tortolitos” o “Reyes del tango”.

Cuando hablamos de 'Final Fantasy' y sus parejas, el nombre de Yuna y Tidus es el más popular. Protagonistas de 'Final Fantasy X', estos dos personajes nos han dado algunas de las escenas más románticas de los videojuegos. Ese espectacular beso bajo la Luna sigue siendo uno de los momentos más favoritos de muchos jugadores.

Life is Strange | Defconplay

Yennefer y Geralt son esa pareja complicada que desea estar junta y que, sin embargo, se enfrentan a todo tipo de obstáculos. En nuestro viaje conociendo la historia del brujo en la trilogía de 'The Witcher', nuestro camino se cruza varias veces con ella y la tensión siempre está en el aire. Si bien su relación puede ser compleja, nadie puede negar que los brujos tienen realmente sentimientos.

'Life is Strange' marcó un antes y un después para muchos jugadores al mostrar a personajes LGTBI como protagonistas. El amor de Max y Chloe sorprendió de muchas formas, sobre todo al estar mezclada con dramatismo y cierto misterio. Sus destinos pueden tener todo tipo de obstáculos de por medio y, sin embargo, se trata de un amor fuerte y sincero que ha conquistado a muchos fans.

Para acabar nos encontramos con Cody y May, protagonistas de 'It Takes Two', la aventura que consiguió el premio GOTY 2021. Juntos tienen que superar todo tipo de pruebas, trabajando en equipo y buscando cubrir las necesidades del otro. Por ello, no solo se convierten en una pareja muy especial, sino que toda su historia es perfecta para ser disfrutada en pareja.