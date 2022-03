¿'Hogwarts Legacy' tendrá modo online o cooperativo? El desarrollador nos saca de dudas

Desde el pasado jueves, cuando PlayStation realizó el State of Play centrado en 'Hogwarts Legacy', los fans de los videojuegos y de la franquicia creada por J.K Rowling no han dejado de tener dudas sobre algunas de las características del juego. Y no es para menos, ya que se nota que el título lleva años en desarrollo, y que será muy completo.

Sin embargo, y pese al extenso gameplay comentado de 15 minutos, los jugadores siguen teniendo dudas importantes. Así es que, por ejemplo, ayer Chandler Wood (Community Manager de Avalanche Studios) salió al paso sobre el rumor que aseguraba que el título contaría con micropagos para acelerar el tiempo de las pociones que debemos crear y que nos ayudarán en combate.

Sin embargo, otro rumor ha estado creciendo durante las últimas horas en la red de redes. Y es que muchos se están preguntando si el juego obtendrá algún modo multijugador de algún tipo, aunque solo sean combates. Sin embargo, tras el State of Play, Avalanche Studios actualizó la web del título, concretamente la sección de preguntas frecuentes, y en ella dejó claro las posibilidades de algún modo multijugador de algún tipo: "¿Tiene Hogwarts Legacy un modo en línea o cooperativo? 'Hogwarts Legacy' es una experiencia para un jugador y no cuenta con juego en línea ni modo cooperativo".

Dado que 'Hogwarts Legacy' se retrasó un año entero, no habría sido descabellado que el desarrollador hubiera agregado el modo multijugador. Sin embargo, el juego ha sido concebido como una aventura para un jugador. Hogwarts Legacy llegará a PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y Nintendo Switch en navidades de 2022.