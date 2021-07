Así es Tom Clancy’s XDefiant: El nuevo juego multijugador free to play de Ubisoft

Ubisoft llevaba un tiempo adelantando que tiene muchos trabajos en marcha. De hecho, proyectos que aseguraban que serían muy bien recibidos por parte de los jugadores. Así es que, cuando mencionaron que había un nuevo Tom Clancy’s en camino, muchos jugadores esperaban que se tratase de algún Splinter Cell o algo similar. Sin embargo, la sorpresa ha sido incluso mayor.

Desde hace unas semanas se rumoreaba la posible llegada de un nuevo proyecto llamado BattleCat, juego que finalmente sabemos que se llama Tom Clancy’s XDefiant, un juego que no solo resulta ambicioso jugablemente, sino que estará disponible en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S. Pero, ¿qué puede ofrecernos este inesperado free to play?

Se trata de un juego que invita a los usuarios a combates de facciones 6 vs 6. En este, las facciones podrán agruparse en bandos de estilo Splinter Cell, The Division o Ghost Recon. Y lo mejor es que ofrecerá juego cruzado desde el lanzamiento, aunque por el momento tendremos que esperar un poco para este gran estreno. Después de todo, la compañía no ha confirmado lanzamiento, a pesar de que sí ha adelantado que habrá test de pruebas previstos para invierno.

En primer lugar, el juego nos presentará a las facciones Wolves (Ghost Recon), Echelon (Splinter Cell) y Marginados y Limpiadores (The Division). A medida que el juego vaya evolucionando, las facciones irán en aumento, añadiendo nuevos personajes y, por supuesto, más mapas emblemáticos. ¿Lo mejor? Que cada jugador podrá acceder a un estilo de juego personalizado, escogiendo tanto la facción, como los rasgos y habilidades a los que se les quiere hacer uso.

Por supuesto, lo más interesante viene con que los jugadores quieren disfrutar de la propuesta, llegar a disfrutar de algo nuevo y único, por lo que la compañía ya permite el registro. El primer test de prueba lo han fijado para el 5 de agosto, por lo que puede ser una buena oportunidad para conocer de primera mano lo que está por llegar y las oportunidades que este free to play ofrecerá.