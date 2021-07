Call of Duty Black Ops Cold War propone la mejor oferta a sus jugadores: una semana de juego completamente gratuita

La acción bélica de Call Of Duty está tan bien planteada que son muchos los jugadores los que disfrutan de sus grandes dosis de acción siempre que tienen oportunidad. No solo en lo que respecta a la propuesta para móviles Call of Duty Mobile, sino con su battle royale, Call of Duty Warzone. Sin embargo, esta propuesta sigue un poco más adelante con la llegada de Call of Duty Black Ops Cold War, actualmente título que comparte su contenido y temporadas con el espectacular battle royale.

Por ello, con una propuesta tan espectacular por delante, no es de extrañar que muchos jugadores quieran disfrutarlo, sobre todo cuando tiene el modo zombis de manera exclusiva. Pero si tenías dudas respecto a si comprarlo o no, este es tu gran momento. ¿Por qué? Porque Activision ha tomado la decisión de ofrecer a los jugadores no solo un fin de semana gratuito, sino toda una semana para probar Call Of Duty Black Ops Cold War de forma completamente gratuita.

Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision

Apunta bien: del 22 al 29 de julio tendrás acceso de forma completamente gratuita a la acción de Call of Duty Black Ops Cold War sin coste alguno. Y lo mejor es que esta prueba no se limita únicamente a un par de modos, sino que tal y como ha explicado la compañía, los jugadores tendrán acceso a contenido seleccionado del multijugador y de zombis. De este modo se trata de una propuesta que sin duda no podemos pasar por alto de ningún modo.

Entrando un poco más al detalle, en el blog la compañía afirma que será una experiencia que poder disfrutar en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Estos tendrán acceso a algunos modos multijugador seleccionados, aunque lo más interesante se presenta con la confirmación de que el mapa Mauer Der Toten Zombies estará disponible. De este modo los jugadores podrán disfrutar de uno de los aspectos que son únicos dentro de esta propuesta.