¿Chicos y chicas japonesas ven el mismo estilo de anime? La encuesta que más ha sorprendido a internet

Japón es la cuna del anime. El país nipón nos ha dejado auténticas obras maestras en este campo de la animación. Evangelion, las películas de Studio Ghibli, Cowboy Bebop, Naruto, Dragon Ball, Attack on Titan... son incontables las series y cintas que se publican anualmente en el país del Sol Naciente.

En Occidente goza de una grandísima popularidad entre personas de todas las edades, especialmente los jóvenes; pero ¿qué opinan los adolescentes japoneses de sus propios productos de animación? Una reciente encuesta realizada a 1.041 estudiantes de secundaria japoneses ha revelado un curioso dato referente a tus gustos en relación al anime.

La encuesta fue realizada a un total de 520 chicos y 521 chicas. Las respuestas y resultados son cuanto menos curiosas, arrojando datos interesantes sobre el tipo de anime que consumen unos u otros.

Tu cara puede ser como la de los personajes de Evangelion. | Selecta Vision

¿Con qué frecuencia ven anime los adolescentes japoneses?

Casi todos los días: 15%

4 o 5 veces a la semana: 7%

1 vez a la semana: 15%

2 o 3 veces a la semana: 10%

1 vez al mes o menos: 18%

No veo anime: 18%

¿Qué anime ven los chicos japoneses? (chicos)

Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer (27,3 por ciento de los encuestados)

My Hero Academia (25.9 por ciento)

Jujutsu Kaisen (25,7 por ciento)

That Time I Got Reincarnated as a Slime (22.9 por ciento)

One Piece (18. 9 por ciento)

Tokyo Revengers (18,5 por ciento)

World Trigger (17. 1 por ciento)

Detective Conan (15.4 por ciento)

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (14. 6 por ciento)

The Promised Neverland (14. 3 por ciento)

¿Qué anime ven las chicas japonesas?

Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer (36,8 por ciento de los encuestados)

Jujutsu Kaisen (32.7 por ciento)

Haikyu!! (26.9 por ciento)

My Hero Academia (23.5 por ciento)

Tokyo Revengers (23,5 por ciento)

Detective Conan (22.5 por ciento)

The Promised Neverland (21.3 por ciento)

Life Lessons with Uramichi Oniisan (20.8 por ciento)

Doraemon (14 por ciento)

That Time I Got Reincarnated as a Slime (13.8 por ciento)

Muchos de ellos, tanto entre los chicos como las chicas, son nombres de sobra conocidos tales como My Hero Academia o Kimetsu No Yaiba. A su vez, en la encuesta encontramos un resultado del 18,7% en el caso de los chicos, y del 12,1% de las chicas, que hacen mención a que el anime que actualmente están viendo no se encuentra en la lista.