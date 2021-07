EA confirma que habrá noticias de un nuevo juego de Star Wars, pero no será pronto

Muchos jugadores ya tienen en marcha su especial cuenta atrás para no perderse el evento de Electronic Arts. Después de todo, la compañía tiene muchos anuncios que compartir, sobre todo tras su ausencia total durante el E3 2021 e incluso el Summer Game Fest. Y si bien a lo largo de estos días ya hemos tenido novedades sobre FIFA 22 e incluso Battlefield 2042, parece que tendremos que esperar un poco más para tener otros anuncios esperados.

Uno de los juegos que más esperan los jugadores es Star Wars, una nueva propuesta que continúe lo ya visto en la obra de Respawn Entertainment. Y si bien se esperaba que pudiese estrenarse este mismo año una obra de esta licencia, lamentablemente desde las redes de Electronic Arts nos han adelantado novedades que no gustarán a todos los jugadores.

Después de todo, queriendo ser honestos con los jugadores, la compañía ha confirmado que no habrá noticias este año sobre una entrega de Star Wars. Lo que sí afirman es que esperan que este gran anuncio pueda llegar el próximo año aunque, por el momento, los planes sobre lo que está por llegar tendrán que esperar. Simplemente Star Wars no parece que vaya a ser uno de los títulos que podamos disfrutar este mismo año.

Lo que sí sabemos es que es posible que por parte de Electronic Arts no haya anuncio, sin embargo, esto puede cambiar por parte de Ubisoft. Después de todo, debemos recordar que los creadores de The Division tienen una obra en marcha. Si bien por ahora no hay muchos detalles al respecto, muy pronto podríamos tener más información al respecto. Todo para disfrutar de una exclusividad totalmente nueva.