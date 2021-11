Consejos para comprar videojuegos y consolas baratos en tiempos de rebajas sin que te duela la cartera

Faltan escasas semanas para el Black Friday y el Cyber Monday. Se trata de las fechas más destacadas y el mejor momento para hacernos con esos videojuegos o consolas que no hemos podido adquirir a lo largo del año, ahora a un precio más económico. Con el fin de que el desembolso sea lo menos doloroso posible, hemos preparado una sencilla guía de consejos para comprar con cabeza las próximas semanas.

El primer consejo, aplicable a todo el año, es hacer una lista de prioridades. En ella incluye todo aquello que entra en la categoría de ‘compra obligatoria’, pero sin pasarte. Ten en cuenta factores como el tiempo que puedes dedicarle a esa consola, a un videojuego en cuestión y más importante aún, su precio.

Unirnos a grupos de Telegram relacionados con ofertas o establecer una lista de prioridades antes de comprar es vital para gastar lo justo

Y es que el precio es el segundo punto que deberemos considerar. Con la lista de prioridades en la mano, establece el precio que estás dispuesto a pagar por cada producto; o en su conjunto. De esta manera podrás ajustar tu presupuesto a las diferentes ofertas según cada tienda.

Tienes los cimientos para estar tranquilo durante el Black Friday. Y no sólo eso, aguantar el bombardeo de descuentos y esos caprichos que pueden surgir a través de redes sociales o mails. Este es uno de los puntos cruciales. Cualquier cosa que no estuviera en la lista de prioridades, no debería de entrar en tu carrito.

Nintendo Switch modelo OLED | Nintendo

El último punto clave para comprar de forma económica en el Black Friday o con vistas a Navidad es tal vez el más complicado. Únete a grupos de Telegram relacionados con ofertas de videojuegos. En redes sociales también encontrarás un buen puñado de cuentas relacionadas con esta temática. Dado que las unidades en algunos casos son limitadas, también te aconsejamos que tengas a mano tu perfil o sesión iniciada en todas esas tiendas en las que pueden surgir ofertas interesantes.

Con este sencillo y útil manual de supervivencia podrás gastar lo justo y necesario en el Black Friday sin que la cartera se resienta demasiado.