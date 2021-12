¿Cuál ha sido el videojuego más terminado en 2021? ¿Y el más abandonado?

How Long To Beat es una de las webs de referencia por parte de los jugadores. En ella podemos conocer la duración de los videojuegos, entre otras estadísticas, utilizando la información en caso de querer conocer cuánto tiempo puede llevarnos finalizar un título en cuestión.

Un dato que sin duda muchos agradecen cuando sabe si enfrentarse a un juego de mundo abierto o bien una aventura más lineal. Gracias a la cuenta de Twitter de How Long To Beat hemos podido saber cuál ha sido el videojuego más completado por los usuarios a lo largo de 2021, pero también el más abandonado.

Este año hemos tenido auténticos juegazos para consola y PC. Resident Evil Village ha sido uno de ellos, precisamente encabezando la lista de los juegos más completados a lo largo de 2021 por parte de los jugadores. Junto al título de terror de Capcom también encontramos Metroid Dread, así como Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte.

La web también ha desvelado cuáles han sido los juegos más abandonados, o no terminados, por los usuarios. Twelve Minutes no ha terminado de convencer al público, siendo el título que corona la lista. A él le siguen el sobresaliente Loop Hero o el RPG de acción The Ascent. Sorprende encontrar otros como The Medium o Returnal con un claro enfoque para un jugador.