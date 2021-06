Fortnite anuncia colaboración con The O2: Cómo ver el concierto en directo y conseguir los regalos gratuitos

El battle royale de Epic Games no tiene fin. Desde que se estrenó hasta ahora, en la séptima temporada de su capítulo 2, nos ha demostrado que las ideas no se acaban. Si bien actualmente los aliens son los grandes protagonistas de la acción, estos se tomarán un descanso para dejarnos disfrutar de la buena música. Al menos así lo ha anunciado la compañía con una inesperada y espectacular colaboración con The O2.

Para todos aquellos que disfrutan de la música en directo, posiblemente el nombre de The O2 sea más que conocido. Después de todo, se trata de uno de los recintos más sorprendentes y espectaculares del mundo y donde artistas de todo el mundo nos han dejado sin palabras. Y estas mismas sensaciones son las que quieren repetir, eso sí, dentro el juego con más éxito.

Fortnite y The O2 anuncian una colaboración que podremos disfrutar a partir del 24 de junio en el modo creativo. Todo para que los jugadores de todo el mundo se unan con intención de escuchar en vivo y en directo al grupo Easy Life. Pero, ¿queréis saber cómo podéis interactuar, disfrutar del concierto y, además de todo esto, conseguir espectaculares regalos? Entonces lee con atención.

Fortnite | Epic Games

Cómo acceder al concierto de The O2 en Fortnite

En primer lugar los jugadores tendrán que acceder a la isla The O2 el modo creativo donde se encontrarán minijuegos, atracciones y todo tipo de actividades. Para acceder se puede realizar desde la central de bienvenida o introduciendo este código: 2500-3882-9781 .

. Para la actuación, esta estará disponible a partir de las 21:30 (horario de España) el 24 de junio. En ese momento se abrirá un portal en la isla desde la que se podrá acceder al espectáculo de Easy Life.

(horario de España) el 24 de junio. En ese momento se abrirá un portal en la isla desde la que se podrá acceder al espectáculo de Easy Life. Al interactuar en este espectáculo, te encontrarás con una experiencia sin igual durante 20 minutos que durará la actuación. Eso sí, ya han adelantado que podremos escuchar temas como “Life’s a Beach”.

Todo mejora cuando hay regalos de por medio en Fortnite

Como bien os adelantábamos, los regalos estarán muy presentes en este evento. La compañía ha confirmado que, para estar listos para este evento, podremos conseguir un grafiti totalmente gratuito desde este mismo enlace. Pero no solo eso, sino que todos aquellos que completen la experiencia recibirán el tema de la sala Ovnis y alienígenas, una colaboración especial del equipo de sonido con el grupo.

Por supuesto, si no lo puedes ver en directo o quieres repetir el concierto, no te preocupes. El evento estará disponible hasta el 28 de junio a las 1 horas. De este modo todos los jugadores podrán disfrutar las veces que quieran de este imponente concierto.