Ibai hace la lista que todos esperaban: ¿Cuáles son sus youtubers favoritos?

Willyrex, TheGrefg, ElRubius, ElXokas, Auronplay... son muchos los youtubers de habla hispana que llevan años creando contenido en la plataforma de Google. Algunos de ellos optaron por el formato gameplay, siendo tal vez Willyrex una de las caras más conocidas en este ámbito. Otros, en cambio, apostaron por los videojuegos pero también los vlogs.

Con tantos youtubers de éxito durante los últimos diez años, más los que poco a poco van haciéndose un hueco, Ibai Llanos quiso hacer una de las tier list más solicitadas por sus seguidores de Twitch. Entre los 'participantes' encontramos caras de sobra conocidas dentro del panorama de youtubers de habla hispana. La lista quedó dividida en varias categorías: Dioses Supremos, Leyenda, Streamer Top, Tiene potencial, No lo he visto, Andorranos Baneados y Meh.

Comenzó por AlexElCapo, definiéndolo como 'uno de los mejores haciendo lo que hace. Tiene un estilo muy particular, está tranquilo, se emociona poco, está con su cafelito. Me parece un crack, un referente en su estilo". ¿Qué opinó de Rubius? "Creo que es el mejor en cuanto a variedad de contenido de videojuegos. Puede jugar a 20, 30 o 40 videojuegos diferentes, traer cosas raras a Twitch. Es la persona más diferente que veo en cuanto a TheGrefg o Auroplay"; citaba sobre el streamer, ubicándolo en la categoría de Leyenda.

En la categoría de Dioses Supremos encontramos a dos de sus referentes, tanto en el pasado como en la actualidad. "Willyrex ha formado parte de mi infancia, ha formado parte de mi adolescencia y ahora que he crecido le conozco mucho más. De Willy me he visto igual, no sé, 400 vídeos. ¿Por qué he visto más a Willy y no ha Vegetta? Porque yo veía Call of Duty. Cuando no ha hecho CoD, a Willy no lo he visto prácticamente nada. Todos los años que ha hecho Call of Duty diría que me he visto todos sus vídeos o prácticamente todos", mencionaba sobre el popular youtuber.