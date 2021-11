Un insider asegura que habrá sorpresas sobre The Legend of Zelda en los The Game Awards

En menos de un mes, concretamente el 10 de diciembre de 2021, se celebrará la gala de The Game Awards 2021. En ella se entregarán los galardones a los títulos más destacados de este año. Pero además, también se aprovecha para realizar anuncios relacionados con el sector entre premiado y premiador. Según el último rumor, uno de estos anuncios estaría enfocado en la saga The Legend of Zelda.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el conocido insider Samus Hunter, ha asegurado que Nintendo continuará "las celebraciones por el 35 aniversario de The Legend of Zelda en The Game Awards". Recordad que para celebrar dicho hito, la compañía japonesa lanzó una remasterización de The Legend of Zelda: Skyward Sword para Nintendo Switch. Y hasta ahora, el 35 aniversario de la serie se ha limitado a este relanzamiento.

Por desgracia, el insider no ha detallado cómo se celebrará exactamente el aniversario en la entrega de premios. Sin embargo, lo que todo el mundo esperaría ver es un remaster similar a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para Ocarina of Time o Wind Waker; o un remake al estilo de The Legend of Zelda: Link's Awakening de The Legend of Zelda: Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Sin embargo, también es posible que las celebraciones no sean más que un nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, algo que los fans también desean ver.