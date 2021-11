La intro viral de GTA San Andreas en la que participan Ibai, IlloJuan y otros streamers

GTA Trilogy se ha convertido en uno de los principales reclamos para los streamers. La remasterización de Rockstar de tres de sus juegos más importantes ha sido uno de los contenidos más retransmitidos en el día de ayer, y a buen seguro lo será durante el fin de semana. IlloJuan, gran amante de la saga, ha presentado la nueva intro para su canal de YouTube y dejando boquiabierto a todo Twitter.

Gracias al artista Fran Molina, el youtuber y también streamer malagueño ha presentado la intro a través de su cuenta personal en Twitter. 'Justo a tiempo para la trilogía de GTA. Una obra de arte. Espero que os guste'; decía el streamer a través de la red social.

Y lo cierto es que no se equivocaba cuando hablaba de obra de arte. La intro recoge todo el estilo de los diseños de GTA San Andreas, incluyendo la banda sonora, pero sustituyendo los personajes por streamers de sobra conocidos. Además de IlloJuan junto a Masi, su pareja, también aparecen en escena otros creadores de contenido como Ibai o Knekro. El tweet no tardó en hacerse viral, logrando más de 280.000 visualizaciones y superando los 19.000 Me Gusta; ahí es nada.

En lo que a GTA Trilogy respecta, parece que la comunidad no termina de estar contenta con la remasterización. Además de los problemas con los servidores, el videojuego muestra una calidad visual que se aleja de la calidad prometida, llenando las redes sociales de duras críticas hacia el estudio por el poco esfuerzo puesto en las remasterizaciones.