Un jugador de GTA V encuentra la ubicación del laboratorio de Trevor en la vida real

No cabe ninguna duda de que Grand Theft Auto es una de las franquicias más grandes, exitosas y populares de toda la industria de los videojuegos. Incluso ocho años después de su lanzamiento mundial, GTA 5 continúa batiendo todos los récords del sector encontrándose en la parte superior de las listas de los juegos más vendidos de la historia. Y no es para menos, ya que además de que la fórmula de la obra de Rockstar Games es un ejemplo a seguir para otras desarrolladoras, todavía a día de hoy no se ha hecho nada igual.

La saga de Rockstar ha brindado algunas de las ubicaciones de mundo abierto más célebres de la historia de los videojuegos. No obstante, ‘Los Santos’ de Grand Theft Auto V es, probablemente, la localización más icónica para la comunidad de fans. Si estás familiarizado con la entrega, seguramente ya sepas que todo el juego se inspira en la ciudad de Los Ángeles, pero quizás desconozcas que algunos de los lugares más extraños que aparecen en la historia existen en la vida real.

Es bien sabido que muchas desarrolladoras estudian las diferentes áreas metropolitanas para crear sus mapas. Como resultado, muchos de estos puntos de referencia terminan apareciendo dentro del videojuego. En el caso de GTA V unos son muy conocidos, como por ejemplo la playa de Santa Mónica o Hollywood. Otros, sin embargo, son más raros y recónditos, como es el caso de un usuario en Reddit que descubrió recientemente lo que parece ser el sitio que inspiró el laboratorio de metanfetamina de Trevor.

La publicación se posicionó en las categorías de posts más votados en la red social y no tardó en hacerse viral. Según afirman a través de los comentarios, la ubicación se encuentra al lado de CA-111 al este del mar Salton. De hecho, si buscas en Google Maps “Historic North Shore Service Station” (Estación de servicio histórica de North Store), se puede ver el edificio en la imagen que aparece de referencia.