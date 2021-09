Un jugador de The Legend of Zelda: Breath of the Wild descubre una mecánica oculta cuatro años después

The Legend of Zelda: Breath of the Wild no es solo uno de los mejores juegos para Nintendo Switch, la consola híbrida de Nintendo, sino que es uno de los títulos más importantes de la pasada generación, además de uno de los mejores de la historia. Es por ello que los jugadores aún descubren a día de hoy, 4 años después del lanzamiento, curiosidades sobre este videojuego.

Un usuario, a través de un comentario en Reddit, ha compartido una nueva mecánica del título que ha sorprendido a los fans. El usuario descubrió que utilizando la Furia de Revali, con bayas ígneas y flechas de fuego. Básicamente, mezclando estos objetos y habilidades se pueden crear corrientes ascendentes varias veces mientras se deslizan, lo que a su vez les permite alcanzar alturas que de otro modo no serían posibles.

El orden del truco es el siguiente:

1- Debes seleccionar 5 bayas ígneas en el inventario y soltarlas.

2- Ahora utiliza la Furia de Revali cerca de las bayas.

3- Tanto Link cómo las bayas ascenderán.

4- Usa las flechas de fuego para prender varias bayas y acto seguido abre la paravela.

5- Repite el punto anterior a mayor altura.

Recordad que The Legend of Zelda: Breath of the Wild pronto tendrá una secuela directa llamada The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Fechada para 2022, se espera que este nuevo título ofrezca este mismo tipo de experiencia y cariño por el nivel de detalle del juego. Todo lo que se muestra y se dice sobre el juego hasta ahora sugiere que será una gran secuela de su predecesor.